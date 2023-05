A força-tarefa do Governo do Estado, que reúne agentes do Detran.RJ, do Detro, policiais civis e militares, ampliou para 16 os pontos de fiscalizações diárias para reprimir a circulação de veículos irregulares, a partir desta quarta-feira (dia 3). As operações estão ocorrendo em locais de maior incidência de crimes praticados com motos na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana e na Zonas Sul, Norte e Oeste da capital; também houve reforço, mais recentemente, no interior fluminense, em municípios como Araruama, Paracambi, Barra do Piraí, Miguel Pereira, Engenheiro Pedreira, Vassouras e Piraí.

Desde o início da força-tarefa, em julho do ano passado, já foram realizadas 1.781 operações, com 99.906 veículos abordados e 12.035 motos rebocadas – destas, 3.309 com problemas de placas – e mais de 270 CNHs recolhidas por motivos diversos. As operações ocorrem nos turnos da manhã, da tarde e à noite, diariamente, incluindo fins de semana.

“Esta ação integrada do Governo do Estado ajuda a dar mais segurança à população. Hoje atingimos a meta de ampliação para 16 locais diários no estado”, afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

As cinco infrações mais registradas são: licenciamento atrasado; condução de veículo sem CNH ou permissão para dirigir; veículo com sistema de iluminação, sinalização ou placas adulteradas; mau estado de conservação; e direção sem o uso do cinto de segurança. Entre as medidas aplicadas estão 5.994 automóveis removidos, 16 motos roubadas recuperadas, 11 quadriciclos removidos, entre outros.

“Nosso foco principal são as motos irregulares. Mas lembramos que, como em toda operação de trânsito, podemos rebocar, remover ou multar qualquer veículo em situação irregular”, diz o coordenador de Fiscalização do departamento, Marcus Moreira.

Os locais das operações seguem um planejamento estratégico, escolhidos conforme denúncias que chegam à Ouvidoria do Detran.RJ e por estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP) – que identificou um grande número de ocorrências praticadas por pessoas que se deslocam em motocicletas para cometer delitos.

SOBRE AS OPERAÇÕES

Diariamente, são mobilizados mais de 30 agentes do Detran.RJ, PM, Polícia Civil e Detro, em cada uma das operações. Para dar mais transparência aos procedimentos, os policiais militares também atuam com câmeras portáteis. Além de garantir a segurança da operação, os PMs fazem revistas à procura de armas e drogas. Já os policiais civis verificam se há mandado de prisão em aberto.

Os agentes do Detran atuam na fiscalização de trânsito, aplicando multas e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O Detro, por sua vez, disponibiliza os reboques que irão transportar os veículos apreendidos para pátios localizados em Vargem Grande, Praça da Bandeira, Seropédica e Barra do Piraí; os agentes do Detro também atuam na repressão do transporte clandestino durante as operações.

Foto: divulgação