Um serviço emergencial na captação de água bruta (não tratada) do rio Paraíba do Sul vai reduzir temporariamente o abastecimento em Pinheiral, nesta quarta-feira (dia 3). Equipes da Rio+Saneamento realizam, desde o início da tarde, a limpeza do canal onde estão localizados o poço e as bombas que levam a água para a Estação de Tratamento de Água (ETA) que atende o município.

Segundo a empresa, o nível do rio Paraíba do Sul sofreu redução nos últimos dias, ocasionando a formação de bancos de areia, que prejudicam a entrada de água no poço de bombeamento. Para retomar a capacidade plena do sistema de abastecimento em Pinheiral, é necessária a limpeza emergencial dos equipamentos da captação e a remoção do material acumulado no canal.

Durante o serviço, a distribuição de água será reduzida em toda a região. A previsão é que o fornecimento seja retomado imediatamente após a conclusão da limpeza e normalizado gradativamente, ao longo do dia.

A Rio+Saneamento orienta aos consumidores a utilizarem água de forma consciente e a adiarem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Pinheiral pode contar com os canais de atendimento da concessionária: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.