O sepultamento de Thamiris de Souza Horta Alves, de 27 anos, será nesta sexta (dia 5), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Ela morreu no acidente ocorrido na manhã de quinta (dia 4), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, em frente do residencial Jardim Mariana.

Thamiris, estava na companhia do marido de 31 anos, no Ford Fiesta. Os dois estariam levando para a creche o filho deles, de 3 anos. O homem e o menino foram socorridos no Hospital São João Batista.

A criança sofreu uma fratura na clavícula direita. O pai não teve ferimentos grave. As causas do acidente ainda não foram informadas.

Foto: reprodução das redes sociais