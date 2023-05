Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro removeram na tarde de quinta (dia 4), do Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, o corpo de Willem Teodoro da Silva, de 18 anos. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira.

O cadáver apareceu no trecho do rio que passa próximo à Rua 10-B, no bairro Ilha Parque. Policiais militares que acompanharam a remoção informaram que não foi possível averiguar se havia marcas de violência no corpo do rapaz.

Ele está sendo velado na capela mortuária do Aterrado e será sepultado logo mais, às 13h, no Retiro.

Foto: redes sociais