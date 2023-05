O combate aos roubos de veículos e de cargas vai ganhar um reforço a partir desta terça-feira (dia 9). A Polícia Civil e a Polícia Militar estão iniciando a “Operação Vigilância Integrada”, um conjunto de ações com o objetivo de reprimir o roubo de veículos e outros crimes no Rio de Janeiro.

A proposta surgiu a partir de um encontro entre as cúpulas das duas forças de segurança, realizado no fim de abril. As ações ocorrerão em diversos pontos da capital, da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana.

O planejamento será feito dia a dia, se adaptando à realidade dinâmica dos crimes. Os locais e horários das ações serão definidos com base na análise dos dados de inteligência recentes mais relevantes. Serão sempre avaliadas as regiões em que os crimes acontecem, mas também outras áreas relacionadas, como, por exemplo, os locais em que os veículos são recuperados ou onde há transbordo da carga. A meta é cercar os criminosos por todos os lados.

Pela Polícia Civil, participam da operação unidades dos departamentos-gerais de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB) e do Interior (DGPI). A Polícia Militar mobilizará equipes de seis unidades operacionais de área localizadas na Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense. Os oficiais do setor de planejamento operacional das unidades envolvidas farão a interface com os coordenadores da Polícia Civil. Participarão das operações conjuntas policiais militares do 3º BPM (Méier), 16º BPM (Olaria), 9º BPM (Rocha Miranda), 41º BPM (Irajá), 15º BPM (Caxias) e 20º BPM (Mesquita).

