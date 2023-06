A Eletronuclear celebra os 20 anos da semana do meio ambiente da empresa com uma série de ações educativas na Costa Verde, incluindo visitas às instalações da companhia, uma exposição e eventos culturais. O tema central da Sema 2023 é “Soluções para a poluição plástica”.

De segunda a sexta-feira (dias 12 a 16), dez escolas localizadas no entorno da central nuclear de Angra dos Reis serão recebidas pela Eletronuclear para conhecer instalações e iniciativas da empresa, como o Observatório Nuclear, a Central de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (Catri) e o Programa Tartaruga Viva, realizado em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). No sábado (dia 17), outros dez colégios participarão de uma gincana e de ações culturais.

Já nos dias 17 e 18 de junho, a partir das 9h, a população da região poderá conferir, de forma gratuita, uma exposição educativa que contará com a participação de nove instituições, incluindo universidades, na praia da Vila Residencial de Mambucaba. Na ocasião, será possível conhecer o trabalho realizado pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) e pelo Laboratório de Monitoração Ambiental (LMA), ambos de responsabilidade da Eletronuclear. A programação diurna também inclui brinquedos e oficinas de arte para crianças.

No mesmo fim de semana, quem passar pelo local poderá assistir a uma apresentação do Coral Voz & Energia, formado por colaboradores da companhia, e a um sarau, também promovido por profissionais da empresa. As duas atividades acontecerão no sábado (dia 17), às 19h. No domingo (dia 18), às 12h, haverá a apresentação de um esquete teatral.

“A Eletronuclear tem papel fundamental na promoção de ações sustentáveis em Angra dos Reis e nas cidades vizinhas. Isso não poderia ser diferente no mês dedicado, mundialmente, ao cuidado com o meio ambiente. Esperamos levar muita informação de qualidade sobre o tema a todos que participarem da Sema 2023”, convida o presidente da empresa, Eduardo Grand Court.

Foto: Divulgação Eletronuclear