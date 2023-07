A Prefeitura de Resende divulgou um comunicado informando sobre um caso suspeito de Febre Maculosa no município. Segundo a nota, um colaborador da empresa terceirizada que está construindo a Quarta Ponte, em Bulhões, passou mal na semana passada e, na madrugada de sexta (dia 15) para sábado (dia 16), procurou a unidade de saúde da sua cidade, em Guapimirim, vindo a óbito no sábado. De acordo com a PMR, “há uma suspeita de o motivo ter sido febre maculosa e as autoridades de saúde estão investigando a causa”.

O comunicado ainda destaca que o colaborador não chegou a procurar nenhuma unidade de saúde em Resende.

“Mesmo sem a confirmação do caso, a Prefeitura segue com o trabalho de monitoramento através do ‘pano de arrasto’, que busca identificar se há carrapatos infectados em Resende”. Nesta terça-feira (dia 18), a ação já estava programada para acontecer na Beira Rio e, na quarta (dia 19), em Bulhões, nas proximidades da Quarta Ponte.

“A administração municipal se solidariza com a família do colaborador neste momento tão difícil e se coloca à disposição da Prefeitura de Guapimirim para ajudar no que for necessário”, finaliza o comunicado divulgado pela Prefeitura de Resende.

