A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMMHVR), projeto da Fundação Beatriz Gama (FBG), irá disputar, entre os dias 27 e 30 de julho, o Campeonato Brasileiro de Iniciantes. Dez alunos da escola de hipismo vão competir em 20 conjuntos de três categorias diferentes.

Thiciane Brune dos Santos da Silva vai competir na categoria Principal, tanto individual como por equipe, representando o estado do Rio de Janeiro; já Júlia Folly Barbosa disputará a categoria Aspirante. Os demais alunos competirão na categoria Preliminar. São eles: Lara Kozlowski Martins, Mellina Souza Neves Lima, Danilo Machado Caeres Andrade, Frederico Pedro Tavares Scatolino, Cristina Colognesi, Enzo Miguel Martins Vaz, Markus Fillipe Ufer Migueis Alves e Rafael Mendes.

Os alunos estão acompanhados do professor Yasser Pereira, que projetou a participação dos alunos na competição.

“Estamos vindo de grandes resultados no Campeonato Estadual, disputado no mês passado. Tivemos um vice-campeonato com a Melina, a Júlia também subiu no pódio, e conquistamos outras boas colocações. Estamos com uma equipe forte, com alunos focados, que treinam forte no dia a dia, e a expectativa é de competirmos e voltarmos com bons resultados”, projetou Yasser.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, lembrou que o projeto da Escola Municipal de Hipismo estava abandonado, teve que ser reerguido e hoje começa a colher os primeiros resultados.

“De uma escolhinha quase fechada, voltamos a marcar presença em grandes campeonatos. E não apenas participando, mas competindo e conquistando grandes resultados, como no Campeonato Estadual, mês passado. Estaremos aqui na torcida e com a certeza que Volta Redonda estará muito bem representada”, afirmou.

