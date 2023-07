A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), informa que as inscrições para as turmas do segundo semestre do projeto “Mulheres Mãos à Obra” estão abertas até o próximo dia 11 de agosto. Moradoras de Volta Redonda a partir de 18 anos podem optar entre seis cursos para atuar na construção civil. As inscrições e os cursos são gratuitos e as alunas têm direito a passagem, lanche, uniforme e Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os cursos ofertados pelo projeto são de Bombeira Hidráulica Predial; Eletricista Predial; Pedreira de Alvenaria Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento Predial; Pintura Predial; e Solda com Eletrodo Revestido e Corte Oxiacetilênico. Todos têm duração média de quatro meses e dão certificação profissional às mulheres.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza, no bairro Aero Clube, na Rua Pedro Lima Mendes, número 495, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O contato para a inscrição também pode ser feito através do telefone da SMDH pelo número: (24) 3339-9215.

Documentos necessários:

A candidata à vaga deve ser moradora de Volta Redonda e apresentar comprovante de residência. Além disso, é necessário apresentar original e cópia do CPF, RG, Comprovante de Escolaridade e uma foto 3×4 recente.