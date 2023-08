A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) divulgou, nesta terça (dia 1º), imagens de um acidente na Via Sergio Braga, no bairro Ponte Alta, ocorrido na noite dessa segunda-feira (dia 31), entre uma motocicleta e um Escort azul. A secretaria informou que, apesar da batida forte, o condutor da moto, de 22 anos, não teve ferimentos graves e foi liberado.

Os agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal (GMVR) ao chegarem no local do acidente, perceberam que a condutora do automóvel, de 56 anos, mostrava sinais de embriaguez, como fala arrastada e hálito etílico. Ao fazer o uso do aparelho de bafômetro da GMVR foi constatada a alcoolemia, em 0,41mg/L.

A condutora foi encaminhada à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil) para apreciação da autoridade policial e o veículo foi recolhido ao Depósito Público Municipal, cumprindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O motociclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), levado ao HSJB (Hospital São João Batista) e não teve ferimentos graves.

Foto: reprodução da internet/Semop