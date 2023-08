Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 7), no Centro de Barra Mansa, deixou um motorista, de 50 anos, ferido. A colisão, envolvendo uma van e um carro de passeio, foi registrada na Avenida Joaquim Leite, causando retenções no trânsito de uma das mais movimentadas da cidade.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o condutor da van perdeu o controle da direção, colidindo com um carro estacionado e, em seguida, subindo na calçada. A van só parou após colidir com o muro de uma agência do Banco do Brasil, nas proximidades da rodoviária.

O homem que estava ao volante sofreu ferimentos e recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado posteriormente para a Santa Casa. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal