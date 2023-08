Morreu, aos 83 anos, no Rio de Janeiro, a atriz Aracy Balabanian, ícone da televisão brasileira. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Aracy dedicou mais de meio século de vida à arte e ficou marcada por papéis inesquecíveis, como as personagens Cassandra em “Sai de Baixo”; Dona Armênia em “Rainha da Sucata”; e Filomena Ferreto em “A Próxima Vítima”.

Nas redes sociais, nomes da dramaturgia brasileira prestam as últimas homenagens à artista. Cláudia Raia, por exemplo, lembra que Aracy sempre foi uma amiga maravilhosa, além de uma atriz gigante e talentosa. “A arte brasileira perde muito com a sua partida, mas sem dúvidas, recebemos hoje um grande legado. Ela será sempre nosso tesouro nacional, obra prima de pura devoção ao seu ofício (…) Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre minha amiga, te reencontro na próxima vida”.

O ator Miguel Falabella, que contracenou com Aracy em “Sai de Baixo”, postou em seu Instagram: “E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. (…) Te amo para sempre. Até um dia!”

Aracy Balabanian nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grando, no Mato Grosso do Sul, e não tinha filhos.

Foto: Reprodução