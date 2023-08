No período de 15 a 18 de agosto, será realizado o Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear, em Angra dos Reis. O objetivo é avaliar a eficácia da estrutura de resposta, validar planos, identificar aspectos a melhorar e consolidar os procedimentos previstos no Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro (PEE/RJ) para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), voltados para a proteção da população, do meio ambiente, das usinas nucleares e seus trabalhadores.

No dia 15, às 10h, terá início a cerimônia de abertura do exercício, na sede da Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis, com a presença de várias autoridades pertencentes às instituições respondedoras, que estarão à disposição da imprensa para prestar as informações necessárias. No mesmo dia, a partir das 14h, haverá no Colégio Naval uma exposição aberta à população de materiais, equipamentos, viaturas e embarcações, que serão utilizados durante o exercício.

Nos dias 16 e 17 serão realizadas atividades práticas simuladas, como ativação do sistema de alerta e alarme por sirenes; remoção aeromédica de radioacidentado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro; distribuição de kits de iodeto de potássio; abrigagem de ilhéus; evacuação de parcela da população residente nas Zonas de Planejamento de Emergência 3 e 5; coleta de amostras de solo, ar, água e vegetação no Bracuí, na Vila Histórica de Mambucaba e em Tarituba; evacuação marítima na Praia Vermelha, entre outras. O cenário é composto por eventos que possibilitem atingir as diversas classificações de emergência e níveis de segurança física nuclear.

Ainda no dia 17, o general Marcos Antonio Amaro dos Santos, ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), e sua comitiva estarão em Angra dos Reis para acompanhar o exercício. Estão previstas visitas aos hospitais de campanha, à central nuclear e ao Centro de Coordenação de Comando e Controle (CCCEN). À tarde, o ministro fará um sobrevoo de helicóptero na área de operação do exercício. O dia 18 será dedicado à avaliação do exercício, coordenado pelo GSI, que é o órgão central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron).

Trata-se de uma operação complexa, que envolve várias entidades civis e militares. O simulado prevê a mobilização de uma rede de cerca de 60 instituições, com centenas de profissionais, nos três níveis de governo: municipal, estadual e federal.

Aqueles que desejarem participar como voluntários nas atividades do exercício devem entrar em contato com os departamentos de Comunicação da Defesa Civil de Angra dos Reis e Paraty, por meio dos telefones abaixo:

Defesa Civil de Angra dos Reis: (24) 3377-6016, (24) 3377-1134 ou (24) 3377-7991.

Defesa Civil de Angra dos Reis: (24) 3371-1168 ou (24) 3371-1566.

Ativação de centros de comando e controle

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), como órgão central do Sipron, é o responsável pela coordenação da atividade.

Durante o exercício, são ativados o Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear (Cnagen), localizado em Brasília; o Centro Estadual de Gerenciamento de Emergência Nuclear (Cestgen), no Rio de Janeiro; o Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN), em Angra dos Reis; e o Centro de Informações de Emergência Nuclear (Cien), também situado no município da Costa Verde fluminense. Além disso, será estabelecido um gabinete de crise na CNAAA para proporcionar a coordenação e a resposta a eventos de segurança física fictícios.

O Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro e o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional também participarão do exercício, de forma a avaliar o grau de integração no envio dos meios e recursos necessários.

O planejamento das ações do exercício foi realizado pelo Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no Município de Angra dos Reis (Copren/AR) e pelo Comitê de Planejamento de Resposta a Evento de Segurança Física (Copresf/AR), que reúnem representantes da Eletronuclear; da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); das polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro; da Secretaria Nacional de Defesa Civil; das defesas civis do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios de Angra dos Reis e Paraty; do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ); da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); e do Ministério da Saúde; entre outros órgãos.

Serviços oferecidos à população nos hospitais de campanha

Entre os dias 15/08 e 17/08, das 8h às 17h, dois hospitais de campanha montados pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro atenderão à população da Costa Verde. Uma das unidades funcionará no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, que fica na rua Comandante Castelo Branco, S/Nº – Angra dos Reis, onde serão oferecidas as seguintes especialidades: dermatologia, pediatria, clínica geral e odontologia. O outro será instalado no Cefet do Parque Mambucaba, localizado na rua do Areal, 522, Parque Mambucaba – Angra dos Reis, onde a população encontrará os serviços de ginecologia, pediatria, clínica geral e odontologia.

Não há necessidade de agendamento, pois os atendimentos acontecerão por ordem de chegada.

Todas as informações sobre o exercício geral podem ser encontradas na página do evento, por meio do link: https://www.eletronuclear.gov.br/Planodeemergencia.