A Receita Federal formalizou na quarta-feira (dia 9) a entrega para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae-VR) de duas toneladas de mercadorias apreendidas. Entre os itens doados estão calçados e roupas. O material foi recebido pelo presidente da entidade, o empresário Mário Vitor Lopes Netto.

É a primeira vez que a Apae-VR é contemplada pelo projeto ‘Receita Cidadã’. A proposta do órgão federal é dar destinação de mercadorias apreendidas para contribuir com a gestão ambiental, ecoeficiência e responsabilidade social com ações benéficas para toda a sociedade.

“Nossa instituição preencheu todas as exigências, desde a documentação, além é claro, da postura com a sociedade. Essa é a primeira, de muitas, doações deste projeto da Receita Federal a favor da Apae”, declarou Mário Vitor. Em forma de agradecimento, o presidente da entidade doou uma camisa do projeto #JuntospelaApae, que é um dos quadros produzidos pelos assistidos, na oficina de artes da instituição.

Participaram da entrega das mercadorias Nelson dos Santos Rocha (presidente da Comissão de Apreensão de Mercadorias da Receita Federal), Jorge Luis Almeida da Silva (secretário do Núcleo de Ação Comunitária de Volta Redonda) e André Luis Bronzatti Morelli (delegado da Receita Federal em Volta Redonda). As caixas com o material doado, de forma voluntária, foram levadas à sede da Apae-VR, no bairro Sessenta, pela Transporte Generoso.

Foto: divulgação