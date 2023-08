A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai abrir na segunda-feira (dia 14), às 8h, processo seletivo temporário para seleção, contratação e cadastro de reservas de profissionais para suprir as necessidades da pasta. O edital já está disponível no site da prefeitura (https://barramansa.rj.gov.br/seletivosms2023/).

As contratações serão temporárias pelo prazo de até doze meses, podendo ser prorrogadas de acordo com o Artº 4 da Lei 3067/1999, desde que não ultrapasse 24 meses. De acordo com o edital, serão disponibilizadas 179 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições encerram no dia 15, às 19h59.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, comentou sobre a primeira etapa. “O processo seletivo sinaliza o claro esforço para a manutenção do papel de destaque que os profissionais de saúde em nossa região exercem. Por isso, estamos fazendo tudo com muita transparência, imparcialidade e honestidade, sempre buscando pelos melhores candidatos em cada área. Eles serão atendidos por ordem de chegada e a nossa expectativa é a melhor possível. É fundamental que o trabalho não perca continuidade nem qualidade, para que os bons atendimentos continuem”, ressaltou.

Os candidatos deverão anexar, no ato da inscrição, cópia dos seguintes documentos: Currículo atualizado; comprovante de experiências profissionais (carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou certidão de comprovação de experiência profissional na área de atuação) e comprovante de cursos complementares na área de atuação (certificado ou declaração).

Após essa etapa, a avaliação curricular será realizada do dia 16 a 24. A divulgação do resultado preliminar será no dia 25, às 8h30. A interposição de recursos pode ser feita no dia 25 das 9h às 23h59 e o julgamento dos recursos será no dia 28. A divulgação do resultado dos recursos será no dia 29, às 17h, e por fim, a divulgação do resultado final também será no dia 29, às 17h.

As oportunidades são para as seguintes funções: ajudante; arquiteto; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de serviços gerais; biólogo; bombeiro hidráulico; carpinteiro; contador; eletricista; enfermeiro; enfermeiro auditor; enfermeiro obstétrico; engenheiro civil; farmacêutico; médico regulador; médico; motoristas; pedreiros; pintor; recepcionista; roçador; técnico de saúde bucal; técnico de contabilidade; técnico de enfermagem; técnico de farmácia; técnico de informática; técnico de laboratório; técnico de raio-x odontológico e telefonista.