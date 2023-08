Pinheiral iniciou na terça-feira (dia 15), as obras de reforma do Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa. Os serviços começaram pela substituição do telhado e o objetivo é proporcionar aos pacientes e servidores um espaço adequado para os atendimentos. O investimento do governo estadual do Rio de Janeiro de mais de R$ 6 milhões, contempla também o Pronto Socorro, que também está recebendo melhorias em suas instalações.

A unidade hospitalar do município realiza atualmente pequenas e médias cirurgias, como as de catarata e pterígio na oftalmologia, cirurgia pediátrica como a postectomia, vasectomia e laqueadura; diversos outros procedimentos nas especialidades de cirurgia geral, ginecologia, dermatologia e cirurgia vascular, além da odontologia com os procedimentos de bucomaxilo e pacientes especiais.

O prefeito Ednardo Barbosa destacou a importância das obras para os moradores e para o município. “Estamos muito felizes em iniciar a reforma do Hospital. Aproveito para agradecer ao deputado estadual Gustavo Tutuca que intermediou a liberação do recurso, ao governador Cláudio Castro e ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho que atenderam às nossas necessidades. A reforma geral da unidade aliada a renovação dos equipamentos, certamente contribuirão para um ambiente de maior qualidade para os pacientes e servidores”, destacou.

O secretário da pasta, Everton Alvim, ressaltou a importância das obras para o hospital e para todos os pacientes. “Essas obras são fundamentais para o bom funcionamento do hospital e para melhorar o atendimento prestado à população pinheiralense. Com a reforma do Hospital, poderemos ofertar cada vez mais um serviço de qualidade”, disse.

Foto: divulgação