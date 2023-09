O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou, no início da tarde desta terça-feira (dia 26), o lançamento do edital de Concessão Pública para a água e esgoto do município, que será publicado nos canais oficiais do órgão público barrense, na quarta-feira (dia 27).

Trata-se de um investimento significativo, totalizando R$ 447 milhões direcionado inteiramente para a construção de um sistema hídrico completamente novo. A Minuta de Contrato de Concessão, do Edital de Concorrência Pública para a Licitação da Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico ficarão disponíveis por 45 dias e qualquer empresa do país poderá participar do certame.

O chefe do Executivo convida a imprensa para uma coletiva a esclarecer este assunto, que será realizada na quarta-feira (dia 27), às 11 horas, no Gabinete Municipal.