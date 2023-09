A Polícia Civil prendeu na terça-feira (dia 26), em Paraty, um jovem de 21 anos suspeito de envolvimento no ataque a tiros contra Rinaldo Oliveira Amaral, o baixista da banda Ultraje a Rigor, conhecido como Mingau. O mandado de prisão foi cumprido na Rua Abílio Avelino Coelho, no bairro Patitiba, após uma denúncia feita no aplicativo da polícia. O rapaz já possui anotações criminais por posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas e homicídio.

Este é o terceiro suspeito preso neste caso, enquanto outros dois ainda estão foragidos. Os motivos por trás do ataque continuam sob investigação da Polícia Civil.

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 2 de setembro, quando Mingau e um amigo estavam em um carro e foram alvo de disparos. O músico foi atingido na cabeça e está em processo de reabilitação, com seu estado considerado estável. O baixista é conhecido por seu trabalho na banda Ultraje a Rigor, que tem vários sucessos no cenário musical brasileiro.

Foto: Reprodução/Redes Sociais