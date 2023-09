Barra Mansa completa 191 anos no próximo 03 de outubro e, para marcar a data, a Prefeitura está preparando os detalhes finais do tradicional desfile cívico. A cerimônia, que levará os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco para a Avenida Joaquim Leite, no Centro, está prevista para começar às 08h, e contará com a participação de escolas, organizações culturais e empresariais. A expectativa é que cerca de cinco mil pessoas acompanhem o desfile, segundo a Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Cultura.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, pontuou que as expressões artísticas e culturais são importantes para interação com o público. “O desfile cívico é um espaço que, além da solenidade tradicional de celebrar o aniversário da cidade, abre possibilidade para as apresentações artísticas e culturais que temos no município. Isso é muito importante para valorizar nossos grupos, entidades e pessoas que promovem a Cultura na cidade”, frisou.

De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, o principal objetivo do desfile é levar para a sociedade temas que contribuam com um mundo mais igualitário. “Os temas escolhidos para esta edição não poderiam ser mais atuais. Precisamos levar para as escolas a importância de incentivar a sustentabilidade e oportunizar educação para todos. Poder tirar isso do ambiente escolar e levar para uma das principais avenidas da cidade expande ainda mais nosso compromisso com a sociedade em geral”, expressou Marcus.

Foto: Divulgação