Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na manhã desta terça-feira (dia 17), em Barra Mansa, um motorista de ônibus, de 71 anos. O mandado de prisão foi cumprido por volta das 11h30, no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, durante fiscalização específica da “Lei do Descanso”.

O veículo de turismo foi abordado quando retornava de uma manutenção do tacógrafo, não estando com passageiros em seu interior. Ao ser realizada a consulta dos documentos apresentados foi constatado haver um mandado de prisão aberto em desfavor do idoso por débito de Pensão Alimentícia expedido no dia 10 deste mês pela Vara Única da Comarca de Itatiaia. O débito é de R$ 16.801,88.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao idoso e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).