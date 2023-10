Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), em conjunto com a Polícia Militar, prenderam na manhã desta terça-feira (dia 17) um homem de 28 anos, morador do bairro Vila Ursulino. A prisão se deu após investigações da delegacia da cidade, que apontam o envolvimento do criminoso no homicídio ocorrido no próprio bairro, no último dia 10, em frente a residência da vítima, um idoso de 74 anos.

A prisão do homem ocorreu no distrito de Floriano, onde também foi apreendido material relacionado ao tráfico de drogas. Os mandados foram expedidos pela Justiça de Barra Mansa e agora o criminoso vai responder por homicídio qualificado, onde as penas podem chegar a 30 anos.

De acordo com a Polícia Civil, mais detalhes não serão revelados por enquanto, uma vez que há outras pessoas sendo investigadas.