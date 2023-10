Uma análise do InfoDengue, sistema de alerta para arboviroses desenvolvido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), revelou que pelo menos cinco municípios do estado do Rio de Janeiro estão enfrentando uma situação crítica no que diz respeito à dengue. Na semana encerrada em 14 de outubro, Angra dos Reis, Resende, Nova Iguaçu, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras entraram em estado de alerta para a doença, chamando a atenção das autoridades de saúde.

Monitoramento

A SES-RJ monitora a situação por meio do Diagrama de Controle, uma metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde. O cenário atual aponta para um aumento sustentado no número de casos, especialmente à medida que o verão se aproxima, o que poderia resultar em surtos localizados em áreas específicas. No entanto, a rede de assistência não está comprometida em nenhum município.

Medidas para combater o mosquito

– Eliminar água armazenada que possa se tornar possível criadouro;

– Manter as garrafas vazias e baldes virados para baixo;

– Não deixar entulho no quintal ou nas ruas;

– Cobrir as caixas d’água, poços ou piscinas;

– Manter as calhas de água limpas;

– Colocar terra ou areia nos pratos dos vasos de plantas.

Barra Mansa: Medidas de prevenção intensificadas

Em Barra Mansa, os números demonstram um aumento significativo no registro de casos de dengue. Enquanto em 2022, foram registrados apenas 16 casos, este ano a secretaria municipal de Saúde já contabiliza 65 casos, até 18 de outubro. Segundo a pasta, o Município está tomando medidas enérgicas para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença.

As ações incluem visitas diárias dos agentes de saúde, orientação à população, eliminação de criadouros e tratamento com larvicida, além de ações de bloqueio para casos suspeitos e confirmados de dengue. O uso de armadilhas Ovitrampa também está sendo empregado para monitorar áreas de maior incidência do mosquito.

Além do trabalho de campo, a SMS também está realizando palestras de educação em saúde nas escolas e outras entidades, visando conscientizar a população sobre a importância de inspecionar regularmente os imóveis a fim de eliminar possíveis criadouros.

Pinheiral: Aumento nos casos em 2023

No município de Pinheiral, os casos de dengue também apresentaram um aumento considerável em 2023. Até o momento, foram confirmados 17 casos, em comparação com apenas 10 no ano anterior.

A SMS informou que tem uma equipe de agentes de saúde completa, com treinamento e capacitação fornecidos pela secretaria de Estado de Saúde. “Essas equipes continuam atuantes em todo o município para conscientizar a população e tomar medidas de combate à doença”, garantiu a Prefeitura.

Volta Redonda: Atenção e alerta

A prefeitura de Volta Redonda não enviou os dados referentes à dengue no município, apesar das tentativas da reportagem da Folha do Aço. Em compensação, os números fornecidos pela secretaria de Estado de Saúde apontam 297 casos prováveis de dengue na Cidade do Aço só em 2023. Houve, portanto, um aumento expressivo em relação aos 22 casos registrados no ano anterior.

A Secretaria esclarece que, apesar do crescimento na notificação de casos prováveis de dengue em todo o estado, atualmente, nenhum dos 92 municípios do Rio de Janeiro se encontra com epidemia da doença. “Embora algumas cidades apresentem uma alta taxa de incidência da doença, os números continuam abaixo dos índices históricos verificados em períodos de epidemia”, destacou a pasta.