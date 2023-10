Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) e militares prenderam, nesta sexta-feira (dia 27), um homem e uma mulher pelo crime de homicídio. Segundo as investigações, a dupla ateou fogo na casa de um idoso, provocando a morte dele horas depois.

De acordo com os agentes, na noite do dia 17 deste mês, mães de três crianças vizinhas do homem compareceram na delegacia e comunicaram que ele teria abusado sexualmente das meninas. Na ocasião, as responsáveis foram orientadas a não manter contato com o idoso e que aguardassem a apuração dos fatos.

Dois dias depois da comunicação do crime, o homem e a mulher presos atearam fogo no imóvel do idoso enquanto ele dormia. Ele morreu horas depois no hospital em consequência das queimaduras. As investigações indicaram que o casal cometeu o ato motivado por um desejo de vingança.

Os agentes realizaram diligências e prenderam a dupla no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul, após informações de inteligência e monitoramento. Na ação foi apreendido um balde que teria sido usado para jogar gasolina na casa da vítima.

Contra os dois foram cumpridos dois mandados de prisão temporária. As investigações continuam.