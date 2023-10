O corpo de um homem foi encontrado, no sábado (dia 28), no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

O cadáver aparentava ter marcas de cortes e perfurações e estava com as pernas e as mãos amarradas com fita.

A Polícia Civil realizou perícia no local e, logo após, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

O registro foi feito na 93ª DP.