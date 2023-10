Policiais militares do 5º Comando Policiamento de Área (CPA), lotados no 33º BPM (Angra dos Reis), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na noite de segunda-feira (dia 30), na Rua Mário das Graças de Toledo, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, o criminoso, foragido da Justiça, de 22 anos.Policiais de posse de informações sobre a localização do criminoso, foram até o endereço relatado, e conseguiram localizar e prender o foragido, que não apresentou resistência no ato da prisão. Ligado a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), ele gerenciava a venda de entorpecentes no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, pelo crime de Tráfico de Drogas; Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, onde fora condenado a uma pena de nove anos de reclusão em regime fechado.

Diante dos fatos, o preso foi levado à 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Depois ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Imagem: Divulgação