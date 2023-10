Volta Redonda ficou em 58º lugar como a melhor cidade para pessoas acima de 60 anos morarem com qualidade de vida. Em 2020, a cidade ficou em sexto lugar. Esse é o resultado do Índice para Desenvolvimento Urbano para Longevidade, o IDL2023, na categoria Cidade Grande que avaliou, ao todo, 326 municípios.

A posição da Volta Redonda se refere às cidades do Sudeste do país.

O IDL é um índice criado pelo Instituto de Longevidade com o propósito de acompanhar os indicadores que representam as ofertas de serviços e infraestrutura que atendem a população idosa nos municípios do país.

Em sua primeira edição, lançada em 2017, o IDL avaliou 498 municípios brasileiros nas categorias Cidades Grandes e Cidades Pequenas (50 a 100 mil habitantes). Em 2020, em sua segunda edição, o número de municípios avaliados passou para 876, também nas categorias Cidades Grandes e Cidades Pequenas.

Em sua terceira edição, o IDL 2023 traz uma outra novidade, além do aumento no número de municípios analisados: a criação da categoria Cidades Médias. A criação dessa terceira categoria objetiva preservar certa homogeneidade de características existentes entre cidades com tamanho populacional semelhante.

Para avaliar todos esses municípios, foram definidos 23 indicadores divididos em três variáveis:

Saúde

Os indicadores desta dimensão buscam mensurar os fatores de saúde que afetam a qualidade de vida da população com 60 anos ou mais. São eles:

Estabelecimentos de saúde;

Leitos hospitalares;

Profissionais de saúde;

Cobertura vacinal;

Procedimentos ambulatoriais;

Procedimentos hospitalares;

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias;

Óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas;

Óbitos por doenças de aparelho circulatório;

Óbitos por causas externas.

Socioambiental

Os indicadores desta dimensão buscam mensurar os fatores socioambientais que afetam a qualidade de vida da população com 60 anos ou mais. São eles:

Mortalidade por causas não naturais;

Carga tributária;

Engajamento cívico de idosos;

Relações afetivas;

Conectividade;

Aprendizado contínuo entre idosos.

Economia

Os indicadores desta dimensão buscam mensurar os fatores econômicos que afetam a qualidade de vida da população com 60 anos ou mais. São eles: