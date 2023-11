Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 9), um homem pela prática do crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado após campana dos agentes próximo ao trabalho da ex-companheira, no momento em que chegou ao local.

A vítima havia comunicado, na distrital, que seu ex-companheiro anunciou que estava a caminho do trabalho dela e fazendo ameaças graves através de um aplicativo de troca de mensagens.

Após a captura, o autor foi encaminhado à audiência de custódia.