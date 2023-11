Agentes da 91ª DP (Valença) e da 95ª DP (Vassouras) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 9), dois homens pelo crime de homicídio. Eles foram capturados em ação que contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com as informações, o crime aconteceu naquela madrugada, no bairro Machado, em Valença, no Sul Fluminense, e vitimou Paulo César Alves Lourenço. A namorada dele, que presenciou o crime, indicou quem seriam os suspeitos em depoimento na distrital. Diante da informação, os policiais civis imediatamente iniciaram as buscas.

Um dos autores foi detido no Centro do município, já o outro no bairro Biquinha. O carro que pertencia a um dos autores e foi utilizado no crime, foi identificado em imagens de câmeras de segurança. Em seu interior, a equipe apreendeu drogas.

Os criminosos responderão por associação para o tráfico, tráfico de drogas e homicídio.