Em uma ação visando a melhoria do atendimento em saúde, a prefeitura de Angra dos Reis, na Costa Verde, está promovendo mutirões para reduzir as filas de pacientes à espera de cirurgias e de exames na rede pública do município. A parceria com o Governo do Estado, por meio do Opera RJ, já está oferecendo cirurgias ginecológicas e de vasectomia.

Segundo a Prefeitura, em breve, serão iniciados novos mutirões de cirurgias gerais, entre elas de hérnia e vesícula. Os exames de ressonância magnética estão sendo realizados por parceiros contratados pelo governo municipal.

“Estamos iniciando uma série de mutirões que vão reduzir ao máximo as principais filas de espera da nossa cidade. Neste momento, já temos três mutirões ocorrendo simultaneamente. Juntos, eles vão atender milhares de pacientes nos próximos meses. Apenas o mutirão de exames de ressonância será responsável por atender 1.500 pessoas de diversos bairros da nossa cidade”, disse o secretário de Saúde, Glauco Fonseca.

Só no primeiro dia de funcionamento, na quarta-feira (dia 8), o mutirão de vasectomia no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) operou 20 homens. Durante o mês de novembro, as equipes médicas responsáveis pretendem realizar 60 cirurgias. O mutirão, aliás, inicia exatamente um mês após a unidade registrar um recorde, com 65 cirurgias de vasectomia realizadas apenas no mês de outubro.

“É um procedimento de grande importância não só para a minha saúde, mas para a da minha esposa. Ela não precisará mais continuar usando medicamentos que podem causar problemas à saúde. Por já ter três filhos, decidi realizar a cirurgia, pois é muito mais simples e prática para o homem fazer. O acolhimento dos funcionários do HMJ foi excelente, sempre muito atenciosos e a cirurgia ocorreu muito bem”, comentou Robson Peixoto Francisco, de 47 anos, um dos primeiros a ser operado no mutirão de vasectomia.

Cirurgias ginecológicas

Paralelamente, o Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) começou a fazer, no início de novembro, consultas de avaliação para cirurgias ginecológicas. A expectativa é que, até o final do ano, sejam realizadas 800 consultas, reduzindo sensivelmente a fila de espera no município.

Ainda segundo a Prefeitura, todo o processo de agendamento é executado conforme a classificação de prioridade e pelo sistema de regulação, sem a necessidade de as mulheres saírem de casa para agendar a consulta. Após o atendimento, caso seja necessário, as pacientes são encaminhadas para os exames pré-operatórios, como raio-x, ultrassom transvaginal, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

Com todo pré-operatório concluído, o HMAR entra em contato com o Sistema de Regulação para o agendamento do risco cirúrgico com um cardiologista. Por fim, é programada uma consulta de retorno, onde o cirurgião solicitará o pedido da cirurgia.

“Pelo que percebi, vou sair desse mutirão com tudo praticamente resolvido. Todo o atendimento, desde a recepção até a consulta, foi ótimo. Estou em uma grande expectativa para que tudo seja resolvido nesse mutirão”, afirmou Dominique Xavier, moradora do Bracuí. Também no começo deste mês, dia 1º, a Prefeitura iniciou o mutirão de exames de ressonância magnética.

Exames

Para dar maior celeridade e reduzir o tempo de espera pelo exame, a secretaria de Saúde passou a contar com dois prestadores de serviços. Os procedimentos são realizados na Clínica de Imagem Winston de Andrade e na Ultramed, ambas no Centro de Angra.

Os pacientes que aguardam por ressonância estão sendo agendados conforme os critérios de classificação de risco. Neste projeto, a Prefeitura oferecerá 1.500 ressonâncias entre os meses de novembro e dezembro, colocando em dia a fila de espera da cidade. Estão sendo ofertados procedimentos de articulação temporo-mandibular; coluna cervical/pescoço; coluna lombo sacra; coluna torácica; crânio; membros superior e inferior; sela túrcica; coração; tórax; abdômen superior; bacia/pelve/abdômen inferior; vias biliares/colangiorressonância e angiorressonância cerebral.

“Sempre recebi um excelente atendimento em todas as ocasiões em que visitei a Clínica da Família ou fui encaminhado para realizar exames. Atualmente, estou enfrentando uma lesão no ombro esquerdo, mas estou otimista que os resultados da ressonância magnética que realizei possam ajudar a resolver o meu problema. O exame ocorreu de forma tranquila e rápida. Fui atendido com muita atenção pelos profissionais que trabalham no laboratório de imagem”, disse o aposentado Jaime Afonso, de 59 anos, morador do Morro do Carmo, que fez o exame na semana passada.

Foto: Luis Fernando Lara