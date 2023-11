Um carro de passeio capotou no início da tarde deste sábado (dia 18) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 12h40, na altura do km 291 da pista sentido São Paulo.

No local, a equipe da Polícia Rodoviária Federal apurou que o condutor do GM/ASTRA perdeu o controle do veículo, colidindo contra a mureta central e vindo a capotar. O motorista, único ocupante do carro, saiu ileso, sendo orientado a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.

De acordo com a PRF, houve interdição parcial da rodovia causando congestionamento de mais de 3 kms no sentido São Paulo.

Foto: Divulgação/PRF