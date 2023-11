Na madrugada de quinta-feira (dia 16), uma equipe de cirurgiões da RJ Transplantes conduziu com sucesso mais uma captação de órgãos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A doação foi possível graças a um jovem de 21 anos, cuja morte encefálica foi confirmada na última terça-feira (dia 14). A família consentiu com a doação de órgãos, proporcionando uma nova chance de vida a três pessoas na lista de espera por transplantes.

A cirurgia, que teve início pouco depois da meia-noite e durou cerca de duas horas, foi conduzida por dois cirurgiões da equipe do hospital Quinta Dor, na capital fluminense. Eles foram auxiliados pela equipe do HSJB, composta pelos médicos Lucca Jaeguer, Rafaela Batista e Mateus Manarino.

Resultados do HSJB em Doações de Órgãos

De acordo com os dados mais recentes do HSJB, a unidade hospitalar registrou 13 diagnósticos de morte encefálica confirmados este ano, resultando em cinco doações efetivadas. Os órgãos doados incluíram dois fígados, quatro rins, duas córneas e duas escleras. Infelizmente, em três casos, a captação não foi possível, apesar da autorização dos familiares. No ano anterior, o São João Batista alcançou um marco significativo ao realizar, pela primeira vez, a doação e captação de um coração.

Protocolos para Doação e Captação de Órgãos

A realização bem-sucedida de doações de órgãos segue um protocolo rigoroso em três etapas. A primeira fase envolve a identificação do paciente com possível morte encefálica, seguida por exames clínicos e complementares para a confirmação dessa condição irreversível. Por fim, a abordagem à família é crucial para conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. Um único doador pode impactar positivamente a vida de até oito pessoas na fila de transplantes.

Conscientização e Treinamento na Comunidade

O HSJB proativamente promove palestras e treinamentos para profissionais de saúde e a comunidade em geral. Essas iniciativas visam esclarecer dúvidas e aumentar a conscientização, contribuindo para reduzir a recusa familiar em relação à doação de órgãos.

A enfermeira Daniela da Silva, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HSJB, destaca a importância dos cuidados no diagnóstico. Ela explica que os órgãos doados são encaminhados para o Programa Estadual de Transplante (PET), que distribui esses órgãos com base em uma lista única de receptores no estado do Rio de Janeiro, seguindo critérios objetivos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.