Policiais militares detiveram, na última quarta-feira (dia 22), em Vassouras, uma mulher de 48 anos por suspeita de estelionato. A ação ocorreu em uma agência do Banco do Brasil, situada no Centro da cidade, onde os agentes foram acionados para verificar a informação suspeita de uma cliente utilizando um documento falso na tentativa de obter um empréstimo. A funcionária do banco, ao perceber inconsistências entre a data de nascimento e a aparência da suposta cliente, prontamente acionou a polícia.

Durante a abordagem policial, a mulher confessou o crime, admitindo estar tentando obter um empréstimo de R$ 20 mil em nome de terceiros. Segundo informações da Polícia Militar, ela chegou a oferecer R$ 15 mil aos agentes na tentativa de evitar ser conduzida à delegacia, resultando em sua prisão em flagrante por corrupção.

No trajeto para a delegacia, a detida admitiu ter obtido os dados da vítima, uma pensionista do INSS com margem para empréstimos consignados, de maneira ilegal por meio de funcionários da Previdência Social. Ela revelou ainda que desembolsou R$ 500 a um motoboy no Centro do Rio de Janeiro para a confecção do documento falso.

Na delegacia, a mulher foi formalmente acusada de tentativa de estelionato, corrupção ativa e uso de documento falso, sendo mantida sob custódia.