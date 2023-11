Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na noite da quinta-feira (dia 23), em Barra Mansa, um homem, de 55 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por violência doméstica. A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo da equipe na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao km 298. O veículo abordado estava sendo conduzido pelo indivíduo e tinha como passageira uma mulher de 42 anos.

De acordo com a PRF, após os procedimentos de fiscalização, foi constatado o mandado de prisão para o condutor, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, pelos crimes de: Ameaça (art 147 Código Penal) e Violência contra a Mulher ( art 7⁰, Lei 11340/06 “Lei Maria da Penha”).

Diante disso, o motorista foi encaminhado a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi recolhido pela autoridade competente. O veículo e a passageira que o acompanhava foram liberados.

Foto: Divulgação/PRF