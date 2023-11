Está na reta final o período para lances para o quarto e o quinto lotes do leilão de veículos apreendidos em ações policiais. A venda pública em bloco destes automóveis está sendo promovida pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), em uma iniciativa pioneira no país. Ao todo, serão 1.286 automóveis leiloados, entre modelos populares e de luxo.

Nestes novos lotes, estão sendo leiloados 96 veículos. Tratam-se de leilões on-line e os interessados devem acessar os sites Rio Leilões (www.rioleiloes.com.br) ou Portella Leilões (www.portellaleiloes.com.br) até o dia 27 de novembro para o quarto lote e 28 de novembro para o quinto.

Nas três primeiras etapas, foram vendidos 255 veículos disponibilizados, totalizando mais de R$ 4,4 milhões. Os recursos adquiridos com a venda serão destinados para investimentos na Polícia Civil, em sua maioria, para a compra de equipamentos, licenças e softwares que reforçarão a atividade investigativa e ampliarão a eficácia do resultado final.

De acordo com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil RJ, os veículos em leilão foram apreendidos em investigações relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, entre outros.

A iniciativa desta modalidade de negociação em bloco foi desenvolvida por uma força-tarefa denominada “Leilão Já”, capitaneada pelo GRA, por meio de convênios firmados com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) e com o Sindicato dos Leiloeiros do estado; e ato executivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi fundamental para o sucesso da ação de alienação coletiva dos veículos. O método já está servindo de exemplo para outros estados do país para aplicação nos mesmos moldes desenvolvidos pela Polícia Civil fluminense.