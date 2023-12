Dois indivíduos foram vistos, na noite do último domingo (dia 3), colocando madeiras e ateando fogo na parte do trem de pouso do Boeing 727, o Avião do Metaverso, em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí. De acordo com um comunicado divulgado pela prefeitura, uma moradora que passava pelo local viu a situação e fez a denúncia. Câmeras de segurança filmaram a ação e já estão sendo analisadas pelos agentes do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e da Secretaria de Ordem Pública. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados.

“Estamos tentando fazer o melhor pelo turismo de Ipiabas, algo que está sendo objeto de muito estudo para criar oportunidade de emprego e geração de renda, tão somente para aquela população. Não é admissível que um equipamento – que já virou ponto de visitação antes da sua inauguração final – seja objeto de vandalismo. Não vamos admitir isso. E os envolvidos serão severamente culpados. Contamos com o apoio da população de Ipiabas, muito ordeira e receptiva. Atos isolados não serão tolerados”, frisou o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves.

Foto: Juan Barbosa l PMBP