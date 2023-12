A Rio+Saneamento informa que, nesta quinta-feira (dia 7), a Estação de Tratamento de Água (ETA de Pinheiral), passará por manutenção e melhorias para garantir a máxima qualidade no tratamento da água no verão e otimizações operacionais. A intervenção acontecerá das 5h às 11h, com previsão de normalização gradativa do fornecimento no período tarde/noite do mesmo dia.

A ação irá reduzir o abastecimento de água nos bairros: Bela Vista, Centro, Chalet, Colina, Cruzeiro I, Cruzeiro II, Ipê, Jardim Real, Km 2, Km 5, Km 9, Mutirão, Oriente, Palmeiras, Parque Maira, São Jorge, Três Poços, Vale dos Pinheiros, Vale do Sol e Varjão.

Nesse período, a Rio+Saneamento recomenda aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, os moradores de Pinheiral podem contar com os canais de atendimento da concessionária: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp e o site riomaissaneamento.com.br.