O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) comemorou os dez anos do projeto itinerante de participação popular, lançado no primeiro mandato no legislativo, com edição especial do “Deputado na Sua Cidade”, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O parlamentar conversou com os moradores, durante toda manhã desta segunda-feira, dia 18, assim como faz, pelo menos uma vez por semana, há uma década.

O “Deputado na Sua Cidade”, que completou 38 edições realizadas em 2023, é uma versão ampliada do “Vereador no Seu Bairro”, iniciado em 2013, quando Jari foi eleito vereador de Volta Redonda pela primeira vez. Os dois projetos solidificaram a participação popular como marca dos mandatos de Jari no legislativo.

“Lancei o ‘Vereador no Seu Bairro’ no mesmo mês que assumi a cadeira na Câmara de Volta Redonda e ainda no primeiro mandato como deputado estadual, entre 2021 e 2022, ampliei o projeto que abrangia os bairros de Volta Redonda para os municípios do estado, iniciando pelo Sul Fluminense”, lembrou Jari.

Ele reforçou que esse encontro cara a cara com a população pauta a sua atuação no legislativo. “Essa proximidade com os moradores me permite conhecer de perto as prioridades de cada comunidade. Assim, a chance de acertar é maior”, repetiu o jargão que mostra a importância que o deputado dá à participação popular no mandato.

Antônio Carlos Werneck, aposentado, que mora no bairro Santa Cruz, esteve na edição desta segunda para cumprimentar o deputado Jari. “Hoje, parei aqui na tenda do projeto apenas para parabenizar o Jari pela iniciativa. O político que está próximo das pessoas, sem se esconder em gabinete, mostra que trabalha pela população e se preocupa em ouvir suas necessidades”, falou.

Nara Brandão é pedagoga e mora no Aterrado. “Estava passando, indo para o trabalho, mas parei para falar com o Jari. Acompanho seu trabalho desde a época de vereador aqui de Volta Redonda. Quando foi eleito deputado, ele garantiu que ia trabalhar para todo estado sem esquecer do nosso município e é isso que ele tem feito”, disse Nara.

“Depoimentos como estes me dão a certeza de que estou no caminho certo. Esta edição no Aterrado, em Volta Redonda, encerrou o ano do ‘Deputado na Sua Cidade’, mas em 2024 tem mais”, afirmou Jari.

Números do projeto em 2023 – Neste ano, foram 38 edições do “Deputado na Sua Cidade”, sendo 19 em bairro de Volta Redonda. Barra Mansa recebeu quatro edições, sendo uma no distrito de Amparo; ainda foram duas em Valença, sendo uma no distrito de Santa Izabel do Rio Preto; duas em Rio Claro, sendo uma no distrito de Lídice; e duas em Pinheiral. Jari ainda esteve em Vassouras, Porto Real, Angra dos Reis (Parque Mambucaba); Quatis; Itatiaia; Mendes; Piraí; Resende; e Barra do Piraí (Califórnia).