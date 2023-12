Após os recorrentes episódios de serviços inadequados prestados pelas concessionárias de energia elétrica em todo o estado, resultando em longos períodos sem luz para centenas de consumidores, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão na quinta-feira (dia 14), o projeto de lei 5685/2022. A proposta, apresentada pela deputada Célia Jordão (PL), visa estabelecer multas indenizatórias aos consumidores em casos de falhas no fornecimento de energia.

O projeto abrange tanto pessoas físicas quanto empresários, que têm enfrentado prejuízos não apenas pela falta de energia, prejudicando o funcionamento de seus estabelecimentos, mas também pela falta de investimentos em toda a rede elétrica, dificultando a expansão de negócios para atender à demanda da população.

“A expectativa seria que as concessionárias oferecessem um serviço de qualidade, afinal, foram contratadas e são remuneradas com as tarifas pagas pelos usuários. Contudo, devido à crescente frequência de episódios de falta de energia, precisamos criar mecanismos para compensar esses usuários por seus prejuízos. Essa proposta busca aumentar a responsabilidade das concessionárias, que devem zelar não apenas pelo fornecimento, mas também pela manutenção dos serviços que prestam, realizando os investimentos necessários”, destacou a deputada.

Conforme a proposta, a multa indenizatória paga pela concessionária será cinco vezes a média de consumo do usuário, com base nos últimos seis meses, e será compensada como crédito na fatura. A multa não será aplicada apenas nos casos de interrupção de fornecimento de energia por caso fortuito ou força maior, ou por insuficiência técnica dentro da propriedade do usuário.

Foto: divulgação