Policiais civis da 90ªDP (Barra Mansa) apreenderam na manhã desta terça-feira (dia 19) um adolescente de 17 anos, morador do bairro Vila Ursulino. A apreensão se deu após investigações da delegacia da cidade, que apontam o envolvimento do adolescente infrator no homicídio ocorrido no próprio bairro, no dia 10 de outubro deste ano, em frente a residência da vítima, um idoso de 74 anos.

Outros dois autores do crime foram presos no dia 17 do mesmo mês e vão responder perante o tribunal do Júri.

Os mandados foram expedidos pela Justiça de Barra Mansa e agora o adolescente vai responder por fato análogo a homicídio qualificado, e pode ser submetido a medida de internação por até 3 anos.

O adolescente já possui antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e agora homicídio.

A ação é mais uma desencadeada pela Polícia Civil de Barra Mansa a fim de coibir e reprimir os crimes violentos na cidade.