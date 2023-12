Uma mulher – de 50 anos – perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (dia 19), em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta de 7h50, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Vista Alegre, próximo ao local conhecido como Curva da Pedra.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que estava em uma bicicleta, foi atropelada por um caminhão. Apesar dos esforços da equipe de socorro acionada no mesmo horário, a ciclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

O trânsito na região precisou ser controlado pela Guarda Municipal através do sistema “pare e siga”.

Até o momento, as circunstâncias do acidente são desconhecidas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e o caso registrado na delegacia de Barra Mansa.

Foto: Divulgação/GMBM