O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Barra Mansa realizou nesta quarta-feira (dia 20) uma pesquisa de preços em supermercados da cidade. O objetivo é comparar o custo de produtos tradicionais da ceia de Natal e informar ao consumidor as melhores opções. Foram analisados sete estabelecimentos, localizados no Centro e no bairro Ano Bom, além de 29 produtos.

De acordo com o levantamento feito pelo órgão, alguns itens podem ter uma diferença de mais da metade do preço de um mercado para o outro. Por exemplo, o quilo da castanha portuguesa custa R$74,99 em um supermercado do Ano Bom, enquanto é encontrado por R$49,99 em outro mercado do Centro, uma diferença de 66%.

Outro produto que tem um grande diferencial no valor de um lugar para o outro são as nozes sem casca. O menor preço pode ser encontrado por R$ 69,90 em um estabelecimento no Ano Bom enquanto num supermercado do Centro custa R$129,90, dando uma diferença de 53%.

O gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Goulart, destacou a importância da pesquisa e da orientação dada à população. “Nesse período de festas, é fundamental levantar quais os melhores preços para ceia. Sabemos que é um momento que muitas famílias vão ao mercado e uma grande quantidade de alimentos são consumidos, então, o Procon presta esse serviço de orientação e indicação de estabelecimentos e produtos a fim de ajudar as pessoas economizarem o máximo possível no Natal”, detalhou.

