A Prefeitura de Barra Mansa decretou que o período de 26 a 29 de dezembro será ponto facultativo nas repartições municipais. Com isso, o expediente normal seguirá até esta sexta-feira, dia 22, e retornará no dia 02 de janeiro de 2024. A pausa temporária vai ocorrer por conta dos feriados de Natal e Ano Novo.

Os serviços essenciais, que funcionam em regime de escala e atendem ao público em geral, como segurança e hospitais, não sofrerão paralisação. A Prefeitura volta às atividades integralmente no dia 02 de janeiro de 2024.

Confira abaixo o esquema de plantão durante o recesso:



DEFESA CIVIL

A Defesa Civil estará de plantão nos dias de recesso, podendo ser acionado pelo telefone 199. Moradores que precisarem de atendimento de emergência também podem acionar o órgão pelo WhatsApp da Defesa Civil: (24) 981213427. A população ainda deve ficar atenta aos alertas enviados, que chegam após o morador realizar um cadastro enviando o CEP do local onde mora ou do local de interesse para o número 40199. Para fazer esse cadastro basta inserir uma mensagem no aplicativo de SMS de seu aparelho móvel.



SAAE-BM

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informa que funcionará normalmente para serviços de manutenção durante o recesso. A parte administrativa vai trabalhar em regime de escala. A autarquia destaca ainda que caso o morador precise entrar em contato com o Saae, os canais estarão prontos para atender, através dos números 115 e (24) 3512-4333. O Saae-BM retoma seu expediente normal no dia 02 de janeiro.

HEMONÚCLEO

A unidade funcionará das 7h às 11h nos dias 26, 27 e 28 apenas para doação de sangue. Já a entrega de resultados será feita até às 12h. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa, no Centro.



GUARDA MUNICIPAL

A Guarda Municipal de Barra Mansa informa que estará de plantão 24h nos dias antecedendo o Natal, bem como todo o período de recesso até o feriado de Ano Novo. A GM reforçará o efetivo nas ruas para maior segurança dos munícipes nestas datas festivas e estará monitorando os bairros, assim como a área central da cidade, buscando manter a ordem e garantir que as pessoas se divirtam com prudência.

