Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio deixou quatro pessoas feridas no fim da tarde desta quinta-feira (dia 21), na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu por volta das 18h, na altura do km 270, próximo ao Aldeia das Aguas.

No Celta havia, além da condutora, mais cinco passageiros, sendo quatro deles com ferimentos. Já no Corsa estavam o condutor e mais duas pessoas, sendo dois com ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estão sendo conduzidas para três hospitais, em Vassouras, Barra do Piraí e Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF