As festas de fim de ano estão entre as datas comerciais mais importantes do varejo e as vendas de Natal são decisivas para impulsionar o faturamento do ano. Uma das ações que fomentou as vendas das empresas associadas no setor de comércio, serviços, turismo e gastronomia em Barra Mansa foi a tradicional Campanha Natal Premiado promovida pela CDL Barra Mansa, que encerrou na tarde de quarta-feira (dia 27). O sorteio foi realizado na sede da CDL Barra Mansa, no bairro Ano Bom, com a presença do presidente Gleidson Gomes, colaboradores da entidade e representantes do Sicoob Credirochas, um dos patrocinadores da Campanha.

Nesse último sorteio realizado foram: 22 vales-compra de R$ 200 cada (+ dois vales extras), 22 vales de R$ 300 cada, 14 vales de R$ 500 cada e dois vales de R$ 1 mil cada.

De acordo com a CDL BM, houve um aumento muito grande na participação do público neste ano, o que demonstra o sucesso da campanha que, de fato, tem agradado a população e fomentado o comércio local, por meio dos vales-compra que devem ser utilizados na cidade, nas lojas participantes. “Foi uma campanha muito boa que movimentou mais de 130 mil cupons. De certa forma, isso demonstra uma grande participação das lojas que fizeram parte do Natal Premiado bem como o desejo do público em consumir mais e participar do sorteio”.

Neste ano, a ação contou com a adesão de cerca de 340 empresas participantes. E foram sorteados mais de R$ 100 mil reais em vales-compra entre 305 ganhadores. Como parte do regulamento, o valor do vale compra deverá ser utilizado na mesma empresa em que o consumidor foi contemplado.

A mecânica da campanha foi simples: a cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o cliente recebeu um cupom físico da empresa aderente contendo um código promocional em formato de QR Code. Esse cupom deveria ser cadastrado no aplicativo CDL Barra Mansa, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. Após o preenchimento, o cupom de participação era automaticamente impresso na urna que fica na sede da CDL Barra Mansa.

O primeiro sorteio foi realizado em 25 de novembro e o último no dia 27 de dezembro. Durante todos os sábados, nesse período, foram realizados sorteios nos quais os contemplados foram anunciados, recebendo vales-compra de diferentes valores: R$ 200, R$ 300, R$ 500 e R$ 1 mil.

“Temos um comércio forte, tradicional na região do sul do estado e que se destaca pelo bom atendimento, diversidade e qualidade nos produtos. Precisamos nos envolver sempre para fortalecer mais Barra Mansa, trazer mais empreendedores, trazer mais influência e acreditamos que ações como essa funcionam como um reforço para a economia local. A CDL fez um aporte financeiro alto para realizar essa promoção e vimos que valeu à pena pois certamente movimentou os negócios de muitos associados e levou alegria e satisfação ao consumidor. Investimos aqui para fazer o capital girar aqui, em nossa cidade!”, disse Gleidson Gomes, presidente da CDL BM, agradecendo a toda a população que participou dessa grande campanha e, também, aos associados, que, junto aos seus clientes, prestigiam e confiam nas ações promovidas pela CDL.

A Campanha Natal Premiado contou com o patrocínio das empresas Sicoob Credirochas, Transporte Generoso, Unimed Barra Mansa e apoio do Sindpass.