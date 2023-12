Às vésperas de assumir a presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda, o vereador Edson Quinto compartilhou detalhes sobre suas iniciativas e projetos, enfatizando seu compromisso com a participação da população. Quinto, que obteve recentes êxitos com a aprovação de leis significativas, também discutiu seu futuro papel como presidente da Casa Legislativa.

O vereador expressou gratidão pelo reconhecimento à sua proposta de lei que institui a ‘Semana de Prevenção e Combate ao Racismo’. Ele ressaltou a urgência de combater o racismo persistente na sociedade e ficou satisfeito com a rápida implementação da Semana pelo governo municipal após a aprovação da lei.

“A ideia surgiu da necessidade de combater o racismo, que ainda persiste na sociedade. Como não havia projetos semelhantes no município, achei importante apresentar o pleito. E fico feliz ao ver a rápida implementação da Semana pelo governo municipal após a aprovação da lei”, ressalta o parlamentar.

Sobre seu trabalho legislativo, Quinto afirmou não ter uma área específica de atuação, revelando que seus projetos emergem em resposta às demandas da população. “Tenho projetos que me foram solicitados e hoje já são lei, como a concessão de descontos para adoção de animais e o segundo Programa de Demissão Voluntária do Saae. Além dos projetos em tramitação que incluem iniciativas para gestantes, com a instituição de leito especial para aquelas que perderam seus bebês, a Carteira de Identificação Animal e o aplicativo ‘Chama Samu’ para solicitar resgates”.

Ao avaliar seu trabalho em 2023, o vereador destacou a busca por uma participação mais efetiva da população, enfatizando a criação do ‘Zap do Quinto’, um canal no WhatsApp para envio de indicações, sugestões de projetos e de fiscalizações. Ele destacou a importância do diálogo e planeja ampliar ações que promovam a proximidade entre o Legislativo e os cidadãos, incluindo sessões nos bairros e a manutenção das sessões online.

Quinto, que assume a presidência da Câmara em 1º de janeiro, sublinhou a importância do diálogo contínuo com a população e reforçou seu compromisso em conduzir um legislativo mais forte, contribuindo para o crescimento sustentável de Volta Redonda.