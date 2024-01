A Câmara Municipal de Volta Redonda promulgou, no último dia 18, o projeto de lei de autoria do vereador Edson Quinto (PL), autorizando a Prefeitura a fornecer barras de apoio para idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A medida, anteriormente vetada pelo prefeito Neto (PP), visa proporcionar maior segurança e autonomia para aqueles que enfrentam desafios na locomoção.

O novo presidente da Câmara ressaltou a importância da iniciativa como um esforço para promover a inclusão e garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao equipamento. Ele destacou que as barras de apoio são essenciais para garantir segurança e conforto, especialmente na hora do banho, reduzindo o risco de quedas, um fator que frequentemente resulta em acidentes com internação.

Com a sanção da autorização, o governo municipal tem a prerrogativa de adquirir os equipamentos de segurança e distribuí-los para aqueles que necessitam. Edson Quinto pretende dialogar com o prefeito Neto para enfatizar a importância da distribuição dessas barras de apoio.

“A Lei Municipal de número 6.338 faz parte de políticas públicas que consideram as diferentes necessidades da população. Volta Redonda sempre teve essa preocupação, sendo reconhecida pela defesa e promoção social dos idosos. Vamos dialogar para garantir que as barras de apoio se tornem uma realidade na vida dessas pessoas, tornando Volta Redonda cada dia mais inclusiva e acessível, consolidando sua posição como referência no cuidado com seus cidadãos”, concluiu Edson Quinto.