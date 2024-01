Um acidente ocorrido na noite de terça-feira (dia 2) na Serra das Araras, em Piraí, deixou uma pessoa ferida e causou cerca de cinco quilômetros de congestionamento. Um carro de passeio capotou na altura do Km 226 da pista de descida (sentido Rio). O acidente ocorreu por volta das 20h e, com isso, as duas faixas da rodovia foram temporariamente interditadas para a realização do destombamento e atendimento à vítima. O homem, com ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Flávio Leal, também em Piraí. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Divulgação/PRF