Três das nove Unidades de Conservação (Ucs) de Barra Mansa receberam o Plano de Manejo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) com o objetivo de estabelecer normas, restrições de uso, ações a serem executadas e manejo dos recursos naturais da área e seu entorno. Foram contempladas as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Floresta do Cafundó e Cândido Silva, além do Parque Natural Municipal Carlos Roberto Firmino de Castro (PNM-CRFC).

O projeto foi escrito nos moldes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e aprovado na Câmara Técnica das Unidades de Conservação e no Conselho de Meio Ambiente (Condema). Outro benefício desta implementação é o aumento no repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS) Ecológico.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, os planos foram feitos com mão de obra da própria pasta, sem necessidade de contratação de uma empresa para o desenvolvimento. “O Plano de Manejo consiste no conjunto de ações adotadas para equilibrar o cuidado com o meio ambiente, com benefícios socioeconômicos. Para maior compreensão, trata-se de um documento técnico, como define o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza”, explicou.

Vinícius ainda reforçou que esse tipo de planejamento desenvolve ações importantes para proporcionar um uso mais sustentável dos recursos naturais, principalmente em áreas de Unidades de Conservação. “Nossa intenção é elaborar planos para todas as Unidades de Conservação, até porque todas elas, destinadas à proteção da biodiversidade, precisam ter um plano de manejo. Essa norma é estipulada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), conforme estabelecido pela Lei Federal nº 9.985/2000”, completou.

