O funcionário de uma loja de celulares, de 23 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto, na manhã deste sábado (dia 27), em Volta Redonda. O estabelecimento, localizado no terceiro andar de um edifício comercial na esquina entre as ruas Lucas Evangelista e 556, no bairro Aterrado, foi alvo de dois homens que chegaram de moto e se passaram por entregadores de uma empresa de aplicativo. Em seguida, eles renderam o funcionário e um cliente, e os amarraram.

Conforme o relato do cliente à polícia, os assaltantes ameaçaram o homem para que ele indicasse onde estava o dinheiro. Antes que o funcionário pudesse responder, um dos criminosos efetuou o disparo, fugindo em seguida, levando alguns aparelhos celulares da loja. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O local do crime, que fica a poucos metros da sede da prefeitura de Volte Redonda, foi periciado para fornecer informações úteis às investigações, e o corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Três Poços. A Polícia Civil destacou que os criminosos removeram as câmeras de monitoramento antes de entrar na loja, o que poder dificultar o processo investigativo.

A polícia realiza diligências na tentativa de localizar os autores do latrocínio. A vítima, até o momento, foi identificada apenas pelo nome de Edson.