A revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, Volta Redonda, permanece como uma preocupação constante para moradores e comerciantes. No último dia 19 de janeiro, a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, assinou um termo aditivo com o grupo VR Comércio e Serviço, estendendo o prazo de execução da obra por mais 180 dias, com a conclusão agora prevista para 26 de julho de 2024. Isso implica em, no mínimo, mais seis meses de empreitada.

Iniciada em setembro de 2021, a revitalização enfrentou desafios consideráveis desde o encerramento do contrato original com a empreiteira, devido a divergências nos valores. Uma tentativa de minimizar os impactos ocorreu em dezembro de 2023, quando a Prefeitura assinou um acordo para um tratamento superficial asfáltico entre as ruas 16 e 60. Contudo, o custo dessa intervenção foi de R$ 270 mil, e parte desse asfalto precisará ser removida para a passagem de fios de concessionárias, acarretando mais custos e transtornos.

O prefeito Neto (PP) reconheceu publicamente os erros na execução do projeto em outubro passado, estimando, na época, mais um ou dois meses para sua conclusão, a partir de janeiro de 2024. No entanto, a recente prorrogação do prazo impactará diretamente as vendas do comércio local em datas significativas, incluindo o Dia das Mães e dos Namorados.

O custo total da obra já ultrapassa a casa dos R$ 20 milhões, e os empresários, que já acumulam prejuízos significativos devido à diminuição do fluxo de clientes nos últimos dois anos, veem a revitalização como uma fonte contínua de perdas financeiras. A imprevisibilidade do término efetivo da obra torna o cenário ainda mais desafiador, afetando negativamente a expectativa de retomada da circulação normal de clientes e, consequentemente, o desempenho econômico da região da Vila Santa Cecília.

